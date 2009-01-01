Дипломат предупредил: РФ может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм

РФ после относительного спокойствия в Сирии прибегла к другому способу дестабилизации ситуации, в частности в Украине.

РФ может использовать государственный терроризм mir24.net

В своей деструктивной деятельности в мире Россия может использовать как государственный, так и индивидуальный терроризм

Такое мнение на "112 Украина" высказал экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Безсмертный, комментируя недавнее покушение на нардепа Антона Геращенко.

"Если судить по той процедуры, которая существует и исходить из того, что СБУ – это серьезный орган, который не имеет права просто так бросать в воздух слова, то сейчас надо ожидать подтверждения того, что было сказано. Это значит и материалы, и передача дела в суд и так далее... Я не вижу большой разницы между государственным терроризмом, который осуществляла РФ по отношению к Сирии, Украине, Молдавии, и индивидуальным терроризмом. Российская сторона может использовать любой. Вопрос еще, насколько это российский след. Это прояснится в ходе того, когда будет проведено следствие", — сказал он.

"Я давно знаю Василия Грицака, как человека. К нему можно иметь претензии относительно организационных способностей, но оперативник он очень хороший. И это не тот человек и не тот генерал, который может позволить себе выйти и "трепаться" без повода", — добавил Безсмертный.

Он подчеркнул, что РФ после относительного спокойствия в Сирии прибегла к другому способу дестабилизации ситуации, в частности в Украине.

"Дело здесь не в Геращенко, в Безсмертном, а в инструментах, которые используются. Я уже говорил, что как только закончится сирийская проблема, мы будем иметь примеры индивидуальных вещей. И это кто-то сделал, чтобы показать российский след, это уже не имеет никакого значения. Опасность жизни и угроза обострения конфликта висит над миром. Если мы не опомнимся и не начнем работать и в глобальном и в внутренне-украинском вопросе вокруг безопасности гражданина, то нас будут "пользовать", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины.