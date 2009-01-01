Дипломатический скандал: какие последствия будет иметь ссора Турции и Нидерландов?

Эксперты рассказали, почему разгорелся дипломатический скандал между Турцией и Голландией, и каких масштабов он может достичь.

Reuters

Между Турцией и Нидерландами вспыхнул дипломатический скандал. Голландская сторона предприняла шаги, которые глубоко возмутили Анкару. Во-первых, власти Нидерландов решили выдворить турецкого министра по делам семьи Фатму Бетуль Саян Каю. Как позже объяснил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, это было сделано, поскольку ее визит угрожал общественному порядку на фоне обострения голландско-турецких отношений. Во-вторых, из соображений безопасности Нидерланды ранее не дали разрешения на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара должна "жестко отреагировать" на такие действия. "Похоже, что Нидерланды имеют внутренние проблемы. 15 марта там состоятся общие выборы. Мы думаем, что все события, которые произошли в субботу вечером, стали следствием внутренней политики", — отметил Йылдырым.

Также весьма жесткие заявления прозвучали и со стороны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который пригрозил, что Нидерланды еще "заплатят" за выдворение министра и за то, что не впустили главу МИДа Турции. "Эй, Голландия! Если ты жертвуешь турецко-голландскими отношениями ради выборов в среду, то вы заплатите за это соответствующую цену", — сказал турецкий лидер. Кроме того, Эрдоган призвал международные организации ввести санкции против Нидерландов.

В Европе не остались равнодушными к росту напряженности в отношениях между Анкарой и Амстердамом и призвали к диалогу. Так, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что "ситуация в настоящий момент наносит ущерб дипломатии и демократии", и что Европа "не может допустить, чтобы ситуация накалялась".

Эксперты рассказали "Главреду", какими могут быть глубинные причины турецко-голландского дипломатического скандала, чем опасна эта ситуация для мирового сообщества, каких масштабов может достичь эта напряженность, а также во что могут вылиться угрозы турецкого лидера в адрес Нидерландов.

Богдан Яременко Главред Богдан Яременко:

На мой взгляд, проблема шире, чем просто скандал между Голландией и Турцией. Ведь похожий скандал разгорается между Турцией и Германией. Все происходит несколько мягче, но турки также вынуждены отменять свои турне по Австрии и Швейцарии.

Складывается впечатление (допускаю, что могу ошибаться), что европейские государства, в которых проживают большие турецкие общины, провели между собой консультации и действуют согласовано. Ведь запрет на пролет самолетов, запрет министра молодежи Турции попасть в свое консульство в Голландии и т.д. — это весьма жесткая реакция.

Мне кажется, что все эти шаги, скорее, предпринимаются из-за выборов, а не из-за переживаний о национальной безопасности европейских стран. Хотя, в принципе, можно согласиться с тем, что какая-то рациональная мысль присутствует в соображениях о том, что привнесение политического турецкого дискурса на европейскую почву лишено какого-либо смысла. Наоборот, турецкие сообщества весьма многочисленные и разобщенные, и думать, что это еще одна линия раскола в европейском обществе на основе каких-то политических моментов, которые происходят в Турции, — это абсурд. Этого, безусловно, можно было бы избегать. Поскольку угроза не столь велика, как, например, со стороны Российской Федерации.

Поэтому, скорее всего, такая реакция продиктована внутренними политическими соображениями Евросоюза, связанными с выборами. Из-за терактов, к которым были причастны сторонники радикальных исламистских течений, из-за миграционной волны, которая состоит главным образом из мусульман, мусульмане стали весьма непопулярными в Европе. И Турцию избрали просто "козлом отпущения", тем более, учитывая ее авторитарное правительство. На примере Турции европейцы пытаются демонстрировать избирателям жесткость, неуступчивость, готовность любыми средствами противостоять тому, что связано с исламом.

Мне кажется, это досадной ошибкой. Такая острота реакции со стороны европейских стран будет иметь далеко идущие последствия.

Тем более, что турки никогда не стесняются проявлять ответные реакции в таких случаях. Но что касается угроз Эрдогана, мол, Нидерланды "пожалеют" о своих действиях — Анкара уже предприняла некоторые шаги в ответ. Так, фактически Турция выслала голландского посла, порекомендовав ему "остаться в отпуске подольше". Это значит, что Турция посоветовала послу не прибывать в Анкару. В принципе, именно такой уровень демаршей сегодня существует между Украиной и Россией. Так что это довольно жесткая и довольно заметная реакция Турции. Думаю, что, кроме того, произойдет и сокращение политического диалога, без этого не обойдется.

Думаю, этот скандал — один из ярких признаков серьезного кризиса в самом Евросоюзе и в отношениях между ЕС и другими государствами за его пределами. Это касается не только Турции, но и Украины: ведь мы не видим и не понимаем перспективы своего будущего сотрудничества с ЕС, будущее наших отношений. По крайней мере, у Украины и ЕС — разное видение этих вещей. Так же и между Евросоюзом и Турцией. Я считаю, что все это — симптомы весьма опасной болезни.

Александр Палий Главред Александр Палий:

Дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами несколько подрывает единство внутри НАТО. Ведь и Турция, и Нидерланды, и США, и Германия являются членами Альянса.

В целом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что руководство Турции сейчас отходит от политики, которая сохранялась длительное время и привела Анкару в цивилизованный мир. Сегодня Турция пытается пересмотреть политику в сторону наращивания своих амбиций. Насколько это оправдано? Я считаю, что спорить с Европой и ЕС — это просто неразумно и вряд ли полезно. Туркам было бы важнее и полезнее использовать те возможности, которые дает Европа. А резко отказаться от этого курса — не в интересах Анкары.

Я не думаю, что данная ситуация перерастет во что-то особенное, потому что Турция и Нидерланды далеко друг от друга. Но это однозначно вредит единству внутри НАТО. С другой стороны, турки постоянно подчеркивают свою лояльность к США и важность связей с американцами. Так что особо эта ситуация Альянсу не грозит, но солидарность, безусловно, подрывает.

Это попытка Турции в новых геополитических условиях проводить более амбициозную политику, и иногда эта амбициозность может иметь обратную сторону и вредить.

То, что Нидерланды выдворили турецкого министра — это ответ на риторику Турции, на звучавшие не очень дипломатические заявления. Голландцы довольно сдержанно реагируют на все эти вещи. Мы видим, что следом за Нидерландами свою особую позицию высказали и Дания, и Германия. Может быть, Турции показалось, что к ней сейчас и так туристы не ездят из-за ИГИЛ, поэтому можно взбрыкнуть и показать характер. Но такое поведение выглядит недальновидным.

Не думаю, что угрозы Эрдогана в адрес Нидерландов найдут какую-то реализацию на практике, ведь рычагов реального влияния у Турции на Нидерланды не так уж и много. Поэтому вряд ли эта история получит продолжение. Это просто будет обмен острыми дипломатическими уколами и высказываниями, который не приведет к серьезным последствиям.

Павел Рудяков Главред Павел Рудяков:

В ходе этого дипломатического скандала звучали резкие высказывания с обеих сторон, и все еще продолжается острая фаза. Если бы руководители обеих стран были заинтересованы в том, чтобы не раздувать скандал, они бы не форсировали события изначально, их первые шаги были бы намного сдержаннее. А так и Турция, и Нидерланды с первых же минут решительно пошли друг против друга. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что скандал быстро утихнет.

Почему разразился скандал между Турцией и Нидерландами? Общая ситуация сложная, повышена динамика и в глобальной системе международных отношений, и на региональном, европейском уровне. Соответственно, те страны, которые чувствовали некий дискомфорт и желали для себя других рамок и условий существования в системе международных отношений, сейчас предпринимают решительные шаги чтобы эти права заявить и отстоять.

Турция — как раз одна из таких стран, и она действует наиболее решительно в этом отношении. У Нидерландов же свои интересы — тактические, ситуативные. Они сейчас подали мусульманский, исламский фактор как угрозу для себя. И для Голландии во многих отношениях такая ситуация выгодна. Тем более, Голландия в такой позиции не одинока — Германия выказывает подобные настроения.

В такой ситуации есть серьезная опасность, причем разноплановая. Она даже Украину может зацепить, хоть мы и находимся далеко от обеих стран. Нынешнее турецко-европейское обострение имеет свои причины, и такие обострения, как правило, приводят к довольно серьезным последствиям. Прежде всего, потому что Турция является региональным государством, способным влиять на процессы и в своем регионе, и за его пределами, да и в Европе весьма многочисленная турецкая диаспора (уже не одно поколение, диаспора влиятельна, и она способна осуществлять и положительные, и отрицательные действия).

Первые признаки того, что этот конфликт может и Украине выйти боком, уже есть. Если Нидерланды пошли на такое обострение ситуации с Турцией, то они точно так же могут поступить и по отношению к Украине в вопросе ассоциации. Голландия вполне может предпринять шаги демонстративного характера, чтобы объяснить свою бескомпромиссную позицию в отношении Турции. Такие же шаги могут быть и по отношению к нам, ведь сейчас идет вспышка радикализации внешней политики. Это малоприятно для Голландии, но если уж такая вспышка появилась, то все это еще поколотится и погорит, пока не появится компромиссный вариант, на который стороны начнут работать. Украина в данном случае может оказаться нейтральной молчаливой стороной. У нас вроде бы выровнялась ситуация с голосованием в Нидерландах по нашему Соглашению об ассоциации, а теперь ситуация вновь может радикализоваться и обрести какие-то неприятные моменты для нас.

Что касается реакции Эрдогана и его угроз в адрес Нидерландов, то в данном случае, мне кажется, следует очень серьезно отнестись к его словам. Ведь Турция сейчас может пойти не только на какие-то недружественные шаги по отношению к Нидерландам. Эти шаги могут быть очень разнообразными, в том числе на уровне торговых, персональных санкций и дипломатических шагов, направленных на нагнетание конфликтности ситуации. А, кроме того, могут быть вещи более закрытого характера с использованием турецкой диаспоры в Европе и специальных ведомств с целью влияния на ситуацию. Потому к этим словам следует отнестись с максимальным вниманием и Нидерландам, и всей Европе.

Надежда Майная