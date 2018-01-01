Дипломатический скандал. Киев возмущен заявлениями болгарского политика о "российском Крыме"

Лидера болгарской партии "Атака" обвинили в антидемократических высказываниях.

Украина возмутилась заявлениями болгарского политика zn.ua

Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи возмущен заявлениями главы болгарской партии "Атака" о "профашистском перевороте" в Украине и "исконной" российской принадлежности Крыма

Балтажи призвал болгарские власти осудить "антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания" парламентария, сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

"Глубоко возмущен манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением лидера партии "Атака" Болгарскому национальному радио и Болгарскому национальному телевидению относительно "профашистского переворота" в Украине, "исконной" российской принадлежности Крыма и признания незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму", — говорится в заявлении посла.

По мнению Балтажи, высказывания свидетельствуют о поддержке агрессии РФ против Украины и дискредитируют официальную позицию государства.

Справка: Политическая партия националистического устремления "Атака" создана в 2005 году в Софии, ее председателем был избран известный журналист и политик Волен Сидеров. Партия апеллирует к большому историческому прошлому Болгарии и отстаивания национальных интересов болгар, категорически выступает против членства Болгарии в Европейском Союзе и НАТО и с лояльностью относится к России, которую считает стратегическим партнером Болгарии.

Напомним, ранее посольство Украины в Болгарии было возмущено словами патриарха Кирилла о "гражданской войне" на Донбассе.

В свою очередь, вице-премьер Болгарии Валери Симеонов назвал патриарха Кирилла "сигаретным митрополитом" и агентом КГБ.