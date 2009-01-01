Дипскандал с Белградом. В Украине напомнили о сербских наемниках на Донбассе и контактах с Крымом

Климкин прокомментировал участие сербских наемников в войне на Донбассе и контакты представителей Сербии с Крымом.
Глава МИД Украины Павел Климкин 7 ноября, провел консультации с послом Украины в Сербии Александром Александровичем по вопросам взаимоотношений с официальным Белградом, говорится в сообщении пресс-службы МИДа.
Климкин прокомментировал участие сербских наемников в войне на Донбассе и контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом.
"Помимо обсуждения тематики украинско-сербских отношений, ключевое внимание консультаций было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, и необходимости соблюдения Сербией своих международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении МИД.
Также значительное беспокойство вызывают незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом, отметили в ведомстве.
В пресс-службе также отметили, что "выражена надежда, что сербская сторона будет полностью придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Согласовали план дальнейших действий на двустороннем и многостороннем уровнях, в т.ч. относительно взаимодействия с нашими европейскими друзьями и партнерами".
Напомним, посол Украины Александр Александрович обвинил Россию: использует Сербию, чтобы уничтожить Европу.