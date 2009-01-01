Дипскандал с Белградом. В Украине напомнили о сербских наемниках на Донбассе и контактах с Крымом

Климкин прокомментировал участие сербских наемников в войне на Донбассе и контакты представителей Сербии с Крымом.

Климкин провел консультации по Сербии. фото: mfa.gov.ua

Министерство иностранных дел Украины выражает надежду, что Сербия будет придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин 7 ноября, провел консультации с послом Украины в Сербии Александром Александровичем по вопросам взаимоотношений с официальным Белградом, говорится в сообщении пресс-службы МИДа.

Климкин прокомментировал участие сербских наемников в войне на Донбассе и контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом.

"Помимо обсуждения тематики украинско-сербских отношений, ключевое внимание консультаций было сосредоточено на вопросе сербских наемников, воюющих на Донбассе в составе российско-террористических войск, и необходимости соблюдения Сербией своих международно-правовых обязательств в сфере борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении МИД.

Также значительное беспокойство вызывают незаконные контакты представителей Сербии с оккупированным Крымом, отметили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что "выражена надежда, что сербская сторона будет полностью придерживаться декларируемого ею принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Согласовали план дальнейших действий на двустороннем и многостороннем уровнях, в т.ч. относительно взаимодействия с нашими европейскими друзьями и партнерами".

Напомним, посол Украины Александр Александрович обвинил Россию: использует Сербию, чтобы уничтожить Европу.