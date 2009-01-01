Директор ФСБ был готов взорвать россиян, чтобы дать повод для вторжения в Украину — глава СБУ

Бортников перешел красную черту, отметил Грицак.
Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет ТСН.
В то же время глава спецслужбы обвинил управленца в организации терактов в Одессе, Харькове и Херсоне, в результате которых погибли десятки людей.
"Вы перешли красную черту, вы были готовы подорвать у себя своих российских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины, для начала полномасштабной кампании", — отметил Грицак.
Ранее Василий Грицак говорил, что СБУ располагает информацией о дальнейшем усилении разведывательно-террористической деятельности спецслужб России в нашей стране. В Украине подрывная деятельность противника проявляется во внутренней дестабилизации, в работе диверсионно-разведывательных групп, в попытках совершать диверсии, теракты.
Видео: Телеканал Прямий