Директор ФСБ был готов взорвать россиян, чтобы дать повод для вторжения в Украину — глава СБУ

Бортников перешел красную черту, отметил Грицак.

Сотрудник ФСБ, иллюстрация argumentua.com

Председатель СБУзаявил, что директор ФСБ РФ Александр Бортников был готов подорвать россиян на территории своей страны, чтобы дать повод для

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет ТСН.

В то же время глава спецслужбы обвинил управленца в организации терактов в Одессе, Харькове и Херсоне, в результате которых погибли десятки людей.

"Вы перешли красную черту, вы были готовы подорвать у себя своих российских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины, для начала полномасштабной кампании", — отметил Грицак.

Ранее Василий Грицак говорил, что СБУ располагает информацией о дальнейшем усилении разведывательно-террористической деятельности спецслужб России в нашей стране. В Украине подрывная деятельность противника проявляется во внутренней дестабилизации, в работе диверсионно-разведывательных групп, в попытках совершать диверсии, теракты.

Видео: Телеканал Прямий