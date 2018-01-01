Для отставки Кабмина и Гройсмана нет никаких оснований - Яценюк

Арсений Яценюк заявил, что вопрос отчета Кабинета министров поднимается исключительно с политической мотивацией.

Арсений Яценюк Народный фронт

"Нет никаких оснований для отставки Кабинета министров, и она не состоится. Как можно отправлять правительство в отставку менее чем за год до президентских выборов? В стране должна быть стабильность, чтобы были проведены честные и прозрачные президентские выборы, продолжался курс реформ и не было никаких признаков политической дестабилизации", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт", отвечая на вопросы журналистов в рамках 11-го Киевского форума по безопасности в пятницу, 13 апреля.

По его словам, вопрос отчета Кабинета министров поднимается исключительно с политической мотивацией.

"Как и тогда, когда была политическая борьба против моего Кабинета министров", - подчеркнул Яценюк.

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Он отметил, что в "Народном фронте" нет вопросов ни к правительству, ни к членам правительства от "Народного фронта".

"Те министры, делегированные в состав правительства фракцией "Народный фронт", справляются со своими обязанностями. Если наши партнеры из Блока Петра Порошенко считают необходимым изменить тех или иных министров в составе правительства, это их право. Согласно Конституции проводятся консультации на уровне фракций, и Премьер-министр Украины вносит в Верховную Раду Украины представление и об увольнении, и о назначении любого члена Кабмина, которое согласовано в рамках коалиции и имеет 226 голосов поддержки", - сказал лидер "Народного фронта".