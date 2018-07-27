Для РПЦ в Украине любой Крестный ход - это смотр войск - Портников

По словам журналиста, Крестный ход - это своеобразная "психическая атака".

Виталий Портников

Крестный ход РПЦ в Украине является сигналом для Константинопольского патриархата о возможности "гражданской войны" на релилигиозной почве.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в своей колонке на Espreso.tv.

"Для РПЦ в Украине любой Крестный ход - это смотр войск. А Крестный ход 2018 года - еще и предупреждение Константинопольскому патриархату: не стоит идти на конфликт с Москвой, вон сколько ее приверженцев в Украине! И они готовы, по утверждению российского олигарха с украинским паспортом Вадима Новинского, не просто к церковному конфликту, но к "гражданской войне", - пишет Портников.

По словам журналиста, Крестный ход - это своеобразная "психическая атака", которая должна доказать Константинопольскому патриархату, что такая "гражданская война" действительно возможна.

"Да, это извращенная логика. Но разве во всех остальных своих действиях Москва не руководствуется извращенной логикой? (...) Именно поэтому приходится с сожалением констатировать, что Крестный ход РПЦ в Украине к политике и манипулированию чувствами простых людей имеет самое непосредственное отношение. А вот к чему он точно не имеет никакого отношения - так это к вере в Бога и к Крещению", - подытожил Портников.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) представляет серьезную опасность для страны.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу в Киеве.

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