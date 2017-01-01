До 2019 года. Посол ЕС назвал сроки создания в Украине Антикоррупционного суда

Хюг Мингарелли дал рекомендации в сфере борьбы с коррупцией.

Хюг Мингарелли заявил, что Антикоррупционный суд необходимо создать до выборов. Фото: European Union in Ukraine/Facebook

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли настаивает на том, что Антикоррупционный суд необходимо создать в Украине до следующих выборов президента.

Представитель ЕС на встрече с народными депутатами, членами межфракционного объединения Еврооптимисты отметил ряд важных изменений, сообщает LIGA.net.

Мингарелли подчеркнул, что в отличие от Армении, Азербайджана и некоторых других стран в Украине заметна позитивная трансформация.

"Вы заплатили большую цену за это. Изменения идут сложно", - сказал посол ЕС.

Европейский чиновник добавил, что коррупция, как и в Украине, есть во многих странах мира, однако важно выстроить свою "красную линию".

"Украине нужно выстроить такую линию. Поэтому нужен Антикоррупционный суд до выборов, и начать внедрение реформы приватизации и другие", - сказал посол ЕС.

Напомним, президент Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал, что ко второму чтению в Верховной Раде будет ускорена подготовка президентского законопроекта о создании антикоррупционного суда в соответствии с обязательствами перед МВФ и рекомендациями Венецианской комиссии.