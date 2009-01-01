До возврата Крыма и выполнения "Минска". В США заявили о поддержке санкций против России

Райнин встретился с американской делегацией во главе с директором Евразийского центра Атлантического совета США Джоном Хербстом.

В США заявили о поддержке санкций против РФ vesti.az

Американская неправительственная организация "Атлантический совет США" поддерживает сохранение санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Об этом, как сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.

Такое заявление сделали представители делегации Атлантического совета США во время встречи с главой АП Игорем Райниным.

Отмечается, что Райнин встретился с американской делегацией во главе с директором Евразийского центра Атлантического совета США Джоном Хербстом.

В состав делегации также вошел член Совета директоров Атлантического совета Стив Никандрос, который представляет американскую энергетическую компанию Frontera Resources.

В частности, Райнин выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку Украины, важную экспертную помощь и содействие Атлантического совета в консолидации международных усилий по противодействию российской агрессии против нашего государства. Отдельно была отмечена важность дальнейшего развития эффективных контактов с новой Администрацией США.

Также глава Администрации президента Украины проинформировал представителей Атлантического совета о ситуации на Донбассе, которая продолжает обостряться из-за провокационных действий России и контролируемых ею боевиков. Он подчеркнул, что Украина остается твердой в отношении необходимости усиления санкций против страны-агрессора.

"Американская сторона поддержала необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включительно с Крымом", — подчеркиваются в сообщении.

Отмечается, что во время встречи также был обсужден процесс осуществления реформ в Украине. Члены Атлантического совета отметили существенный прогресс, в частности в реформировании энергетического сектора.

Кроме того, Райнин подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении американских инвестиций и передовых технологий и осуществляет последовательные шаги для создания благоприятного делового климата в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США поддерживает продление санкций против России.