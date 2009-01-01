До выполнения "Минска". Порошенко и президент Бундестага выступили за продление санкций против РФ

Порошенко проинформировал об обострении ситуации на Донбассе, а также продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.

Петр Порошенко и Норберт Ламмерт Официальный сайт Президента Украины

В ходе визита в Германию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, во время которой собеседники отметили важность продолжения политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы главы государства.

Порошенко проинформировал об обострении ситуации на Донбассе, а также продолжающейся гибридной агрессии со стороны России.

Отмечается, что в этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности для эффективного ответа на существующие угрозы для мира и безопасности.

Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Норберта Ламмерта в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное непризнание аннексии Россией Крыма.

"Стороны согласились с важностью поддержки политики санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей. Собеседники также обсудили прогресс Украины на пути реформ и соответствующие возможности Бундестага поддержать усилия украинских властей в этом направлении", — говорится в сообщении.

Также глава Украинского государства и президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Президент Украины обратился с просьбой к парламенту Германии признать Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Порошенко и Ламмерт также отметили важность проведения "Дня реформ в Украине" весной этого года в Бундестаге.

В ходе встречи с деловыми кругами Германии Порошенко также отметил, что ключевой задачей украинской власти наряду с поддержанием макроэкономической стабильности является обеспечение безопасности инвестиций в нашу страну.

"Президент подчеркнул, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином", — сообщили в пресс-службе детали разговора с немецкими бизнесменами.

По информации пресс-службы, Порошенко заверил немецкие деловые круги в твердой политической воле для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Германией.

"Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления делового сотрудничества", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент Франции Франсуа Олланд объяснил президенту США Дональду Трампу: снимать санкции с России можно только после реализации Минских соглашений.

Фото: пресс-служба президента Украины.