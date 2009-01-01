Добровольного возврата не будет. Какая судьба ожидает оккупированный Крым

За полуостров Россия будет воевать по-настоящему, говорит Аркадий Бабченко.

Российские военные оккупировали Крым Reuters

Будущая судьбабудет оставаться приблизительно такой же, как сейчас — с провалом туристических сезонов, нехваткой воды, низкими зарплатами, ухудшением медицинского обслуживания, дорогими продуктами, частыми отключениями электричества и засильем военных и гражданских, приехавших с материковой части РФ.

Об этом российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал на чате в "Главреде".

"Никакого добровольного возврата Крыма Россией не будет. Вернуть Крым под свой контроль Украина сможет исключительно только силовым методом. Но если Россия при слишком высокой цене готова будет все же "слить" Донбасс, то за Крым она будет воевать. По-настоящему", — говорит журналист.

"А в то, что Украина при таком раскладе сможет отвоевать Крым, я все же не верю. Так что это будет что-то типа Северного Кипра, де-юре непризнанная территория, де факто — Россия, с чем, с течением времени, мир, скорее всего, по факту смирится. К тому же, как ни крути, но большинство населения Крыма лояльно к России", — подчеркнул блогер.

"Но это если ситуация вообще в мире будет оставаться такой, как сейчас, что совсем не факт — товарищ Эрдоган, скажем, путь от относительной демократии до авторитарии прошел всего за пару недель — на что Путину потребовалось 15 лет — и кто поручится, что лет через пятнадцать он не решит, что Крым — это исконно сакральная турецкая земля?" — резюмировал Аркадий Бабченко.

Напомним, ранее журналист рассказал, что будет в России "после" Путина.

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