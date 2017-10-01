Додон отказал одиозному судье Чаусу в политическом убежище в Молдове

Ходатайство Николая Чауса было отклонено Комиссией по вопросам гражданства и предоставления политического убежища.

Николай Чаус УНИАН

Украинскому судье Николаю Чаусу , задержанному весной в Кишиневе за нелегальное пересечение границы, властями Молдовы отказано в политическом убежище.

Об этом со ссылкой на молдавское издание Realitatea сообщает "Европейская правда".

"Ходатайство Николая Чауса было отклонено вчера, 5 октября, Комиссией по вопросам гражданства и предоставления политического убежища при президенте Молдовы", — сообщил советник президента Молдовы Максим Лебединский.

Адвокат Чауса Юлиан Балан сообщил, что сможет прокомментировать решение только после того, как познакомится с ним.

Сейчас Чаус находится под домашним арестом в съемной квартире в Молдове. Новое слушание по его экстрадиции запланировано на середину ноября.

Напомним, в начале августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уличили Николая Чауса в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов, после чего Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Между тем Чаус покинул территорию Украины, злоумышленника объявили в розыск. В феврале 2017-года судью задержали в Молдове. Позже суд в Кишиневе арестовал беглеца на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы.

В Кишиневе защита Чауса обратилась к президенту Молдовы Игорю Додону с просьбой предоставить их подзащитному политическое убежище.