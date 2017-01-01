"Договориваться с Россией - все равно, что кормить крокодила". Климкин написал статью для Die Zeit

Глава украинского внешнеполитического ведомства в авторитетном немецком издании поделился видением Киева отношений между Советом Европы и Россией.

Павел Климкин "112 Украина"

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин написал колонку для авторитетного немецкого издания Die Zeit, в котором поделился видением Киева на отношения между Советом Европы и Россией.

"Главред" представляет полный перевод этой статьи.

В 1949 году Европа, а в действительности – весь мир едва ли оправились от самой разрушительной войны всех времен. Это стало причиной того, что "силы добра" объединились для основания Совета Европы. Организация, которая сегодня насчитывает 47 государств-членов, была создана с целью сохранения "универсальных ценностей", таких как права человека, верховенство закона, демократия. Не случайно, что в нашей части мира в наши дни люди имеют в виду то же самое, когда говорят о "европейских ценностях". С другой стороны, именно Россия ежедневно нарушает права человека, насмехается над демократией и плюет в лицо той основанной на законе системе, на которую сегодня полагаются и от которой зависят сегодня европейцы.

Европейский проект XX и XXI веков был успешным, несмотря на все видимые недостатки. Но безопасность и свобода, которые многие считают само собой разумеющимися и которые некоторые из нас так долго ожидали за железным занавесом, теперь находятся под угрозой.

Почти год назад, в феврале 2017 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров с радостью провозгласил наступление "Пост-западной эры" на Мюнхенской конференции по безопасности. Уже не секрет или даже не вопрос дебатов, что Россия ведет против нас на Западе гибридную войну. Ее цель: посеять раздор и подорвать тот порядок, над которым мы так много работали.

Так ведут себя бандиты

На этом историческом фоне государства-члены Совета Европы должны теперь очень внимательно отнестись к тому, как иметь дело с Россией, которая издевается над правилами Совета Европы.

В ней есть голоса, в том числе и влиятельные, которые сейчас скажут, что пора снять с России изоляцию, чтобы она могла в полной мере участвовать в деятельности Совета. Так ведут себя жертвы "буллинга", которые слишком покорны для того, чтобы себя защитить. Но мы все знаем, что, если ребенок, которого травят в школе, отдает конфеты своему мучителю, то тот не станет от этого дружелюбней, напротив, будет действовать точно так же и в следующий раз.

Россия действует с позиции силы

Как любого другого хулигана, Россию можно остановить только с позиции силы, потому что она не понимает другого языка. Ее слова и обещания бессмысленны, поскольку это страна, которая сделала систематическую ложь частью своей государственной политики − чтобы достичь своих целей и задурить голову своим врагам. И давайте не забывать: эти враги - мы. Хотя украинцы и отличаются от России своими ценностями, но благодаря нашей истории очень хорошо понимаем, как действует Россия. Поэтому позвольте мне сделать нашу позицию понятной.

Россия в один прекрасный день должна стать надежным партнером для Европы и свободного мира. Мы должны продолжать делать все возможное для достижения этой цели. Но в то же время Россия должна нести ответственность за ее неоднократные преступления и другие нарушения.

Если Совет Европы не будет твердо стоять и придерживаться своих принципов, то он дискредитирует себя. России будет предложено сохранить свою нынешнюю модель поведения. Почему бы и нет - она не должна будет бояться последствий. Это может также побудить другие государства вести себя плохо. Такой вариант серьезно повредил бы это или даже полностью уничтожил доверие к Совету Европы.

Возвращение РФ в Совет Европы не может состояться без выполнения определенных условий - иначе это будет похоже на политику умиротворения. Такое поведение - все равно что кормление крокодила в надежде, что кормильца съедят последним.

Напомним, ранее Климкин заявлял о том, что Россия хочет сохранить свой протекторат на Донбассе любым способом.