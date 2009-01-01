"Докажу абсурдность обвинений". Опубликовано фото сына Авакова с электронным браслетом

Все в соответствии с законом, заявил обвиняемый.

Александр Аваков radiosvoboda.org

Сын главы МВД Александр Аваков опубликовал фото с надетым на свою ногу электронным браслетом.

Соответствующее фото Александр Аваков опубликовал на своей странице в Facebook.

"Все в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений!" — написал сын Авакова.

Фейсбук Александра Авакова

Напомним, прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн,, однако 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как "дело рюкзаков") задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. "Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач — отвечу еще раз — не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия", — заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов".

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по "делу рюкзаков" не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

1 ноября во НАБУ сообщили, что в рамках "дела рюкзаков" проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.

Фото: Фейсбук А.Авакова.