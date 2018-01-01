"Дольче прям плачет на плече Габаны": морпехам Украины сменили цвет беретов и дали новый праздник

Новый День морской пехоты Украины будет отмечаться 23 мая.

Украинским морским пехотинцам сменили цвет беретов с черного на оттенок "морской волны".

Об этом президент Петр Порошенко сообщил в своем Twitter.

"С сегодняшнего дня цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое Черное и Азовское море. Сохраняя черные береты на почетных местах дома и в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил морская пехота отныне будет в новой форме", – заявил Порошенко.

Первому новый берет вручили командующему Морской пехоты Украины, генералу-майору Юрию Содолю.

Стоит отметить, впервые о смене цвета беретов морпехов заговорили еще в 2017 году. Тогда далеко не все оценили эту инициативу. В частности, пресс-офицер 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВС Украины Александра Бессмертная у себя в Facebook тогда отметила, что "свой ЧЕРНЫЙ БЕРЕТ я выборола кровью и потом, отстаивала, заслуживала, так как и все морпехи, которые носят ЧЕРНЫЙ БЕРЕТ".

Под постом Бессмертной собралось тогда немало комментариев в поддержку ее позиции.

Пользователь Александр Хоменко в свою очередь отметил: "Но ведь со складов не взяли береты "Беркута" и не раздали десантникам, а береты бывших ВДВ не раздали морпехам. Сверхдержава, пусть даже аграрная, наверняка нашила всем новых. Конечно, через "Прозорро"! Цены на выходе не знаю, но думаю, что Дольче прям плачет на плече у Габаны".

Кроме того, президент продолжает обновлять военный украинский календарь: "Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий Указ".

Ранее президент пообещал, что украинскую армию "окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии". Порошенко собрался возродить в армии "национальные традиции".

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