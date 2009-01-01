Донбасс — это Украина. Почему Киев не может отгородиться от ЛДНР

Даже Хиросима и Нагасаки со временем снова превратились в цветущие сады, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Киеву следует игнорировать периодически звучащие призывы отпустить оккупированный российскими войсками Донбасс и дальше идти без него своей дорогой, отгородившись от ДНР и ЛНР стеной, поскольку это — тоже Украина.

Офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Мы не можем отгородиться от Донбасса, потому Донбасс — это вся Донецкая и Луганская области. Россия же оккупировала только их 1/4 территории. Поэтому большая часть этого региона — это Украина. Поэтому вопрос звучит немного некорректно", — говорит волонтер.

"Об отказе от этих территорий вообще речь не идет. Зато остро стоит вопрос о торговле с Россией через оккупированные территории, о контрабандных потоках и финансовой поддержке оккупированных территорий. Ведь, по всем мировым законам, действующим в таких ситуациях, содержание оккупированных территорий всегда юридически и фактически ложилось и становилось обязанностью оккупанта. Поэтому речь идет не об отказе от захваченных Россией территорий, а о национальной безопасности, юридическом статусе и финансировании", — подчеркнул офицер-десантник.

Комментируя вопрос, может ли так случиться, что Донбасс навсегда останется "выжженной землей" и туда уже не вернется прежняя довоенная жизнь, Мирослав Гай заметил: "Даже Хиросима и Нагасаки после нанесения по ним ядерных ударов, благодаря настойчивости, патриотизма и искренности японского народа со временем снова превратились в цветущие сады".

"Чернобыль, в котором до сих пор кое-где живут люди, превратился в заповедную зону, где можно встретить волка, медведя, рысь, оленя — тех животных, которых давно не видели в других частях Украины. Разрушенный бомбардировками Берлин и Германия вообще, которая была уничтожена и физически, и экономически во время Второй мировой войны, является прекрасным доказательством того, что при правильной работе и искреннем желании жизни и процветания могут вернуться даже после полного уничтожения войной. Но все это зависит уже от нас с вами", — подытожил Мирослав.

Напомним, ранее волонтер рассказал, почему Минские соглашения не могут принести мир на Донбасс.

Больше читайте на "Главреде": "Волонтер Мирослав Гай: ігри в "народні республіки" завершено — керівництво перейде військовим РФ".