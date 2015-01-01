Донецких пограничников усилили системой, которая "ловит" 200 целей одновременно

Донецкий пограничный отряд усилен скоростным бронекатером украинского производства, новыми ХАМЕРами и вооружением.

Порошенко на Донбассе, иллюстрация president.gov.ua

Донецкий пограничный отряд усилен техникой, в частности, новейшей системой "Аэрос", которая отслеживает сразу воздух, воду, землю, может одновременно вести до двухсот целей.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Донецкий пограничный отряд отныне усилен скоростным бронированным катером украинского производства, новыми ХАМЕРами и вооружением. А новейшая система "АЭРОС", над разработкой которой работали украинские и американские специалисты, "видит" сразу воздух, воду, землю, может одновременно вести и определять поведение до двухсот целей", — сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что украинская армия защищает границы нашего государства и в будни, и в праздники, и поблагодарил защитников передовых рубежей свободной Украины за преданную службу.

Напомним, американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн вместе с президентлом Петром Порошенко посетили наших пехотинцем под Широкино и выразили свое восхищение нашими воинами и поддержку Украине.