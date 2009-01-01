Донецкую фильтровальную станцию разминируют

Кроме того, утверждена договоренность о доступе сотрудников станции на объект и начале восстановления ее работы.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — Россия) договорилась о прекращении обстрелов и разминировании территории около Донецкой фильтровальной станции

Об этом на брифинге сказал специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передают ukranews.

"Стороны договорились не проводить обстрелы и наступательные действия на Донецкую фильтровальную станцию", — сообщил он.

Также достигнута договоренность о начале разминирования станции и прилегающих к ней дорог.

Кроме того, утверждена договоренность о доступе сотрудников станции на объект и начале восстановления ее работы.

Напомним, в ОБСЕ назвали главные условия для разрешения ситуации на Донбассе.