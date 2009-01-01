Донецкую фильтровальную станцию разминируют

Кроме того, утверждена договоренность о доступе сотрудников станции на объект и начале восстановления ее работы.
Об этом на брифинге сказал специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передают ukranews.
"Стороны договорились не проводить обстрелы и наступательные действия на Донецкую фильтровальную станцию", — сообщил он.
Также достигнута договоренность о начале разминирования станции и прилегающих к ней дорог.
Кроме того, утверждена договоренность о доступе сотрудников станции на объект и начале восстановления ее работы.
Напомним, в ОБСЕ назвали главные условия для разрешения ситуации на Донбассе.