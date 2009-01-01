"Дотянуться до горла преступников". Волонтер объяснил, как Украине закончить войну на Донбассе

В принципе, рано или поздно мы эту войну закончим, говорит Доник.

Украинские военные на Донбассе 72-Гвардійська-ОМБР

Украина победит в войне на Донбассе , но остается важный вопрос — на каких условиях это произойдет.

Об этом заявил известный волонтер Роман Доник в интервью online.ua.

По его словам, нельзя говорить, хорошо или плохо для Украины, что в Донецке был убит главарь банды боевиков "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви").

"Опять-таки — что хорошего? Нельзя говорить, хорошо это или плохо. В принципе, рано или поздно мы эту войну закончим. Мы закончим ее победой. Другой вопрос — на каких условиях эта победа будет. Нам же, по-хорошему, надо не просто занять оккупированную территорию. Нам же надо всю эту гадость повыковыривать, дотянуться до горла всех тех, кто в этом принимал участие. Потому что там масса людей, о которых мы ничего не знаем — но они там сидят. Там же у них работают типа "министерства", у них там работают типа "судьи". У них квазигосударственная структура. Эти люди, по большому счету, причинили куда больше вреда. Те судьи, которые сейчас выносят какие-то решения, приговоры по украинцам, которых выкрали, или те судьи, которые по отжатому имуществу — они тоже преступники! Просто мы об этом ничего не знаем. И ликвидации, которые мы видим в последнее время — нам сейчас бросят десять-пятнадцать шкурок, и все, больше там, мол, врагов нет. На самом деле, их там — дохренища!", — отметил волонтер.

Напомним, ранее волонтер рассказал о судьбе одиозных боевиков на Донбассе.