Драка и порванная одежда. В Раде заблокировали президиум при рассмотрении законов по Донбассу

Председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв и призвал лидеров фракций собраться на совещание.

В Раде заблокировали президиум УНИАН

В четверг, 5 октября, во время вечернего заседании Верховной Рады Украины был объявлен перерыв в связи с потасовкой в сессионном зале.

Председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв и призвал лидеров фракций собраться на совещание, сообщает УНИАН.

При этом из правительственной ложи секретарь СНБО Александр Турчинов начал обвинять депутатов от "Самопомочи" в том, что они не хотят признавать Россию оккупантом.

К правительственной ложе подошла народный депутат Надежда Савченко и вырвала микрофон у Турчинова.

Когда депутаты заблокировали президиум и трибуну парламента и толчея не прекращалась, несмотря на призывы первого вице-спикера ВР Ирины Геращенко, Турчинов включил микрофон в правительственной ложе и заявил: "Происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. И все, кто это делает, работают сегодня на Россию, сознательно или бессознательно".

Он стал призывать депутатов определяться с голосованием относительно того, какой законопроект поддержать, но к нему подбежала Савченко и резко опустила микрофон, не давая ему возможности выступать дальше.

Она воскликнула: "Это ложь!".

Турчинов покинул сессионный зал парламента.

В свою очередь, этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что признание России оккупантом без определения даты оккупации не будет иметь никаких юридических последствий для РФ.

Об этом она сказала, представляя законопроект №7163-1 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями", который является альтернативным президентскому № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечение государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Она отметила, что в президентском законопроекте содержится "право признания России оккупантом без определения даты оккупации — это пустое слово, не имеющее никаких юридических последствий".

"Только признание даты оккупации возложит на Россию обязанность в будущем оплатить все разрушения и за нарушение прав человека", — добавила Сыроид.

Она отметила, что в президентском законопроекте никоим образом речь не идет о временно оккупированном Крыме.

"Неужели вы не понимаете, что мы не можем разделять политику в отношении Крыма и Донбасса, иначе мы отказываемся от Крыма", — отметила Сыроид.

При этом она ничего не сказала о законопроекте № 7163-1, отметив, что "нас будут только тогда уважать, когда мы будем уважать себя сами, и когда мы будем принимать решения в наших национальных интересах".

По словам Сыроид, меры, предлагаемые президентским законопроектом, являются повторением ситуации о предоставлении разрешения России на аренду базы для Черноморского флота.

"Это повторение Будапештского меморандума", — добавила она.

В то же время несколько десятков депутатов от разных фракций и внефракционные парламентарии продолжают стоять в президиуме парламента и возле трибуны.

Председателя Верховной Рады Андрея Парубия, который перед этим пригласил руководителей фракций на консультации, и вице-спикера Оксаны Сыроид в президиуме нет, но остается первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

У рабочего места Парубия находится депутат от "Самопомочи" Егор Соболев. Рядом с ним стоят несколько депутатов, в частности, от "Самопомочи", внефракционные депутаты, среди которых и "свободовцы". Кроме того, в президиуме находятся депутаты от "Блока Петра Порошенко".

В то же время трибуну окружили депутаты от "БПП", которые таким образом пытаются помешать другим депутатам ее заблокировать.

Сейчас столкновений между депутатами не происходит. Некоторые из них, наоборот, обнимаются и смеются.

Внефракционному депутату Юрию Левченко, как видно, порвали пиджак во время потасовки.

Напомним, Верховная Рада начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский — №7163 и два депутатских — 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", другого — депутаты от ВО "Свобода".

Турчинов представлял на заседании ВР президентский законопроект.

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв в связи с потасовкой в сессионном зале.

Председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв и призвал лидеров фракций собраться на совещание.

Ранее сообщалось, что возле здания парламента более 100 человек протестуют против принятия законопроектов по Донбассу.

Видео: Роман Кравець, Фейсбук М.Найема.