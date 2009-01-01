Драка на границе. Как Саакашвили прорвался в Украину, опубликованы фото и видео

Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Саакашвили прорвался в Украину Reuters

В воскресенье вечером, 10 сентября, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков, сообщает УНИАН.

Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, "толпа, среди которой были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска "Шегини" с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрала Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и затащила Саакашвили на территорию Украины".

Во время инцидента с прорывом границы сторонниками экс-главы Одесской ОГА Саакашвили в пункте пропуска "Шегини" 12 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба МВД.

"Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска "Шегини" устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в т.ч. и Михаил Саакашвили, и народные депутаты Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

Также на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры которая совместно с Национальной полицией установит все обстоятельства незаконного массово нарушения границы для их квалификации.

В МВД отметили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины.

Администрация Госпогранслужбы обращается ко всем лицам, незаконно нарушивших государственную границу Украины, прибыть в пункт пропуска "Шегини" для оформления факта законности пересечения границы.

Пограничники не использовали оружие во время инцидента с прорывом польско-украинской границы сторонниками экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в пункте пропуска "Шегини", потому что получили соответствующий приказ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

"Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила "мирная акция", — заявил он.

В то же время, Саакашвили вечером в воскресенье, 10 сентября прибыл во Львов и встретился с мэром города Андреем Садовым. Как сообщает ТСН, Саакашвили вместе с мэром Львова Андреем Садовым поужинали в ресторане "Mons Pius" на улице Леси Украинки. При этом заведение было оцеплено бойцами с нашивками батальона "Донбасс", которые никого внутрь не впускали.

После полуночи Саакашвили и Садовый вышли пообщаться к журналистам. Мэр Львова, в частности, приветствовал приезд Саакашвили в Украину и назвал недопустимыми вещи, которые состоялись 10 сентября на границе — имеется в виду отмена движения поездов, в которых находился Саакашвили, и "минирование" пункта пропуска "Шегини".

Саакашвили со своей стороны возмутился тем, что его внесли в базу "Миротворец" и обвинил в этом лично министра внутренних дел Арсена Авакова. При этом политик отрицает, что его сторонники нарушили закон во время прорыва на территорию пункта пропуска "Шегини". По его мнению, люди имели право на те действия, которые они совершили.

Экс-президента Грузии во время приезда во Львов сопровождали нардеп Юлия Тимошенко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и внефракционные народные депутаты Дмитрий Добродомов и Юрий Деревянко, отмечает ZN.ua.

Саакашвили на площади Рынок в центре Львова встречали несколько сотен человек. Они скандировали: "Слава Украине!" и "добро пожаловать во Львов!".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения польско-украинской границы в пункте пропуска "Шегини".

Об этом он написал в Facebook.

"Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано", — заявил он.

Кроме того, генпрокурор обещает дать оценку и "действиям властных институтов в течение сегодняшних событий".

Он отметил, что сторонники Саакашвили "уничтожают государство, борясь за власть" и добавил, что силовой сценарий решения вопроса — это "прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко".

"Кто не согласен — попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу. Единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина — суд", — констатировал Луценко.

Напомним, 27 июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

Сразу же после этого Саакашвили уехал из Украины. Сначала он был в США, затем в Польше и Литве, после чего перемещался по Европе якобы по паспорту Украины.

Видео: Державна прикордонна служба України, @mvs.gov.ua, @tsn.ua.