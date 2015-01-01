Друзья парадоксов: почему буксует Рада?

Украина не может себе позволить неэффективный парламент.

Верховная Рада УНИАН

Руководителям страны свойственно на рубеже лет подводить разнообразные итоги. Андрей Парубий, сменивший в 2016 году кресло первого вице-спикера парламента на председательское, отметил, что были приняты 224 закона, и в целом Верховная Рада работает довольно слаженно. Правда, так и не сумела имплементировать анонсированные еще спикером Владимиром Гройсманом и освященные Европарламентом изменения в организацию своей работы. Не понимают слуги народа, для чего перекраивать свой привычный график, усиливать взаимодействие с правительством и усложнять процедуру регистрации законопроектов. При этом Андрей Владимирович скромно промолчал о том, сколько раз за восемь месяцев ему пришлось досрочно закрывать парламентские заседания из-за дефицита депутатов в сессионном зале. Навскидку наберется не менее десятка.

Один из излюбленных посылов Андрея Парубия, красной нитью проходящий через его многочисленные интервью: Верховная Рада VIII созыва — парламент воюющей страны. В этом заявлении есть весомая доля правды, однако прикрываться продолжающимся конфликтом с Россией становится все сложнее. Ибо непонятно, почему в таком случае дисциплина законодателей хромает. Спикерские увещевания, обещания "пропечатать" прогульщиков и тунеядцев с депутатскими мандатами в "Голосе Украины", даже лишение их зарплаты за пропущенные рабочие дни на поверку малоэффективны. Темп и качество работы парламентариев не отвечают общественному запросу.

Знаю, что прозвучат предложения, которые поддерживают и некоторые парламентарии: пойти на досрочные выборы, сменить тем самым конфигурацию законодательной власти и внести изменения в работу Верховной Рады. Логика в этом есть, но лишь до определенного предела: без внесения изменений в избирательный закон досрочная кампания сможет реализовать некоторые партийные и личные интересы, но вряд ли улучшит качество работы депутатского корпуса. Нынешняя смешанная система выборов многократно продемонстрировала свои плюсы и минусы, о них можно не повторяться. При этом тезис о "новых лицах" не выдерживает критики: нынешний парламентский созыв обновился по сравнению с предыдущим на 2/3. Однако и 7-й парламентский созыв, отметившийся "парнокопытным голосованием", на 2/3 состоял из депутатов-неофитов. Так что дело все же не в "новых лицах", а в принципах работы и парламентской ответственности.

Кстати, о голосованиях и парламентской дисциплине. Не могу понять, что мешает парламентариям уже почти три года после Революции Достоинства обеспечить исключительно персональное голосование в сессионном зале? Руки не доходят? На фоне потока заявлений осенью 2014 года о "людях, идущих в парламент защищать идеалы Майдана", это выглядит крайне цинично. Кстати, как и отсутствие в публичном доступе поименного списка парламентской коалиции. Возможно, в ней есть 226 голосов, но не исключено, что и нет, в любом случае передергивание в "региональном" стиле в этих вопросах не красит законодателей.

Инцидент с участием Сергея Пашинского 31 декабря ожидаемо повысит общественный интерес не только к пределам самозащиты, но и праву народного депутата на использование огнестрельного оружия. Массовое стремление парламентариев вооружиться с легкой руки профильных министров по-человечески понятно, но в государстве, где на руках несколько миллионов единиц огнестрельного оружия, выглядит недальновидно.

Интересно, сумеет ли нынешний "майданный" (кавычки все более не случайны) парламентский созыв отменить или хотя бы урезать до функционала законодателя иммунитет нардепа от возможного преследования правоохранителей. Судя по ситуации в нынешнем парламентском созыве, согласие/отказ на задержание и арест или даже ведение следственных действий становится для некоторых депутатов весьма выгодным бизнесом.

Парадокс ситуации заключается в том, что назревшие и перезревшие изменения в организации работы парламента могут принять только сами законодатели. Другого варианта для них, как наступить на горло собственной песне, нет. Украина не может себе позволить неэффективный парламент. И было бы неплохо, чтобы сами слуги народа осознали этот факт в количестве, необходимом для принятия решений. Для продолжения политической жизни в будущем им необходимо, как бы пафосно это ни звучало, пойти на ущемление интересов сегодня.

Евгений Магда