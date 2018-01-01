Дуда обвинил украинцев в жестокости, но нужно дружить

Президент Польши отметил, что его страна хочет хороших отношений с Украиной, но и о "геноциде" забывать нельзя.

В воскресенье, 25 февраля, на Львовщине на территории бывшего села Гута Пеняцкая польская официальная делегация почтила память поляков, убитых на этом месте 28 февраля 1944 года.

Президент Польши Анджей Дуда в своем послании, обвинив украинских солдат и националистов в геноциде против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, сообщает Niezalezna.

"Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привел к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцької, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", – говорится в заявлении Дуды.

Он добавил, что "невинная смерть, причиненная лишь потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью".

По словам президента Польши, обязанность современных поляков – "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой", "помнить и делать выводы".

Президент Польши подчеркнул: "поляки хотят хороших отношений с украинцами, но будущее нужно строить на основе истины, а не лжи или отрицании".

"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии", – заявил Анджей Дуда.

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