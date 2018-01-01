Два пути Порошенко. Политолог объяснил, зачем президенту досрочные выборы

С помощью досрочных выборов Порошенко будет пытаться избавиться от неуверенных политических союзников.

Политолог объяснил, зачем президенту досрочные выборы president.gov.ua

Вероятный роспуск Верховной Рады может иметь две причины, заявил директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде"

"Первая — президенту очень мешает "сепаратистская" позиция премьер-министра Гройсмана, который все дальше и дальше отходит от личных планов президента. Вторая — свободомыслие и желание влиять на политику "Народного фронта". То есть Порошенко нужны досрочные выборы парламента не столько для получения пропрезидентского большинства в парламенте, сколько для того, чтобы расчистить политическое поле от "Народного фронта", — считает он.

Эксперт подчеркнул, что У Порошенко есть два пути: либо начать жесточайшую кампанию по борьбе с коррупцией против своих бывших друзей, то есть лидеров "Народного фронта"; либо пойти на досрочные парламентские выборы.

"Причем необязательно, что будет выбран вариант досрочных выборов — вполне возможно, что генеральный прокурор возьмется за борьбу с коррупцией, особенно после появления Антикоррупционного суда. И эта борьба будет направлена, прежде всего, на уничтожение лидеров "Народного фронта". Дело Мартыненко уже есть, как вы уже знаете. А остальных черновицких бизнесменов нетрудно будет догнать…", — отметил политолог.

Он добавил, что с помощью досрочных выборов Порошенко будет пытаться избавиться от неуверенных политических союзников.

"Ему нужна собственная политическая сила. А это можно сделать двумя путями — либо наказать, либо через выборы. Пока что трудно предположить, каким путем пойдет президент", — резюмировал Небоженко.

Напомним, ранее Небоженко рассказал о "приватизации власти" в Украине.