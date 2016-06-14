Две повестки на допрос. Януковича вызвали в прокуратуру по делу о госизмене

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1 / 3 Януковича вызвали в прокуратуру на допрос (Reuters)

В повестках указан адрес для переписки с Януковичем в Ростове-на-Дону.

Януковича вызвали в прокуратуру на допрос Reuters

Беглый экс-президент Виктор Янукович вызван Главной военной прокуратурой 27 и 30 января на допрос и для ознакомления с материалами дела о госизменене.

Об этом сообщается в повестках, опубликованных на сайте ГПУ.

Согласно первой повестке, Янукович вызывается 27 января на 15:00 по адресу: Украина, г. Киев, ул. Московская, 8, кабинет 127, для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5. ст. 27, ч. 3, ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1, ст. 111 (государственная измена), ч. 5, ст. 27, ч. 2, ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Во второй повестке указано, что экс-президент вызывается в прокуратуру для открытия стороне защиты материалов уголовного производства от 14.06.2016 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины 30 января на 15:00 по тому же адресу.

В повестках указан адрес для переписки с Януковичем: Россия, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в первом квартале 2017 украинский суд начнет заочно судить Виктора Януковича за государственную измену. Узнать о других преступлениях, в которых обвиняют бывшего президента, можно здесь.

Фото: ГПУ.