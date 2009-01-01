Дымовая граната в сессионном зале Рады. В полиции открыли уголовное дело по статье "хулиганство"

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Дымовая граната из зала ВРУ kyiv.npu.gov.ua

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

О происшествии правоохранителям стало известно от работников Управления государственной охраны. Начато уголовное производство.

"В Печерское управления полиции от работников охраны государственного здания поступило сообщение о том, что в мужской уборной на первом этаже произошло задымление. После его ликвидации следственно-оперативная группа изъяла остатки пластика, а также в сессионном зале обнаружила и изъяла оплавленный цилиндрический пластиковый предмет с маркировкой РДГ-55 М. Как сообщили правоохранителям, в зале также было незначительное задымление", — сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к ней.

Напомним, Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором, исключив из него упоминание Минские договоренности.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.