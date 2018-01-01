Джонсону понравилось предложение Климкина по британским дипломатам, выдворяемых Россией

Глава украинского МИДа выразил солидарность своему коллеге.

Борису Джонсону понравилась идея работы в Украине британских дипломатов, отметил Павел Климкин Infox

Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону понравилось предложение его украинского коллеги Павла Климкина о трудоустройстве в нашей стране британских дипломатов, о высылке которых со своей территории сообщила Российская Федерация

Украинский чиновник выразил солидарность своему коллеге, говорится на странице Климкина в Twitter.

"Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась", — отметил глава МИДа Украины.

Борису Джонсону понравилась идея работы в Украине британских дипломатов, отметил Павел Климкин

Напомним, 4 марта на скамейке в парке Солсбери нашли в бессознательном состоянии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявила персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве, кроме того "в связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность".