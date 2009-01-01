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"Единое государство". Российский журналист рассказал, когда Украина станет сильной страной

Сегодня, 22:53

Украина будет сильной и тогда, когда она станет "европейским Израилем", считает Бабченко.

Украина, Независимость, флаг
Журналист рассказал, когда Украина станет сильной Reuters
Украина будет сильной тогда, когда она станет "европейским Израилем".

Об этом российский журналист и блогер Аркадий Бабченко написал на своей странице в Facebook.

"Когда любые попытки раскачивания языкового сепаратизма, территориальных претензий, защиты народностей и пр. будут разбиваться о железобетон сформировавшегося устоявшегося единого сильного государства. До тех пор попытки дербанить неустоявшуюся страну, боюсь, будут продолжаться", — добавил Бабченко.

Напомним, ранее Бабченко рассказал, как путинская власть изменила вектор развития Украины.

Теги:  
Бабченко, Украина, Израиль, сепаратизм
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