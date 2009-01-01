Единственный серьезный козырь. Почему Путин не согласится на отказ от ядерного оружия

Хозяин Кремля хочет наращивать свое влияние, завоевывать новых союзников и симпатиков, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Президент РФ Владимир Путин не согласится с предложением президента СШАо снятии с России санкций, наложенных за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, в обмен на отказ РФ от части ядерных вооружений.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал в комментарии "Главреду".

"Такое заявление Трампа — скандал в международной политике. В данной ситуации Трамп мыслит как бизнесмен, а не как политик. После такой идеи в его адрес посыплется немало критики и со стороны международных партнеров, так и внутри Америки — со стороны американского политического класса", — говорит политический эксперт.

"Следует отметить, что это высказывание не является официальным. Сейчас еще продолжается период до вступления Трампа в полномочия президента. И в этой период он может себе позволить различные пробные заявления, которые диагностируют состояние общественного мнения и возможные реакции. Он пользуется периодом неопределенности для политического зондирования. Потому заявления и решения президента Трампа вполне могут отличаться от нынешней риторики", — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что логика бизнеса заключается в том, что для США события в Украине и Сирии не имеют судьбоносного значения: "Это — довольно мелкие события геополитической жизни, скорее, играющие роль индикаторов наращивания агрессии России. Но поскольку США смотрят на РФ в историческом масштабе и в масштабе международной политики, то для них важно, чтобы новая пробужденная агрессия Россия не прогрессировала, и чтобы она не перешла в опасные формы, в том числе в обострение ядерного противостояния".

"Собственно, именно от этих бо́льших опасностей американцы себя и страхуют. Они хотят связать российское руководство определенными обязательствами. А конфликт в Украине и Сирии они рассматривают как рутинные процессы, которые сами по себе "заживут", а если нет — подобных конфликтов на карте мира довольно много, и это не будет очень сильно беспокоить Америку с точки зрения, делового прагматизма и эгоизма, которые исповедует Трамп", — заметил завотделом развития политсистемы Нацинститута стратегических исследований.

"Почему это, скорее всего, будет неприемлемым для мира и партнеров Трампа как внутри политической системы Америки, так и извне, в частности, Евросоюза? Потому что такой, лишенный принципов и ценностей, преемственности подход в политике их не будет устраивать. Этот будет тот самый перелом системы международной политики, который, собственно, начал Путин, а это — его продолжение. Если все начнут таким образом защищать свои эгоистичные интересы, тогда в мире не останется ничего святого, каждый будет сам за себя, и тогда мировому сообществу не будет на что рассчитывать. Таким образом, мы получим "войну всех против всех", о которой писал Гоббс. Очевидно, что партнеры Трампа будут его очень критиковать, если дойдет до такой возможности", — уверен доктор политических наук.

"Кроме того, вряд ли сам Путин согласится на такой размен, поскольку это не совсем то, к чему он стремится в сухом остатке своих агрессивных действий в Украине и Сирии. Он не согласится так закончить процесс — он хочет наращивать свое влияние, завоевывать новых союзников и симпатиков, торговаться по каждому сюжету отдельно. А ядерное оружие — по сути, на сегодняшний единственный серьезный козырь в руках России, который в будущем может очень пригодиться", — резюмировал Максим Розумный.

Напомним, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду", что политика администрации Трампа в отношении России и Украины будет понятна только к марту.