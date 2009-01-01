Экс-депутат Госдумы считает, что Россия может выдать заказчика убийства Вороненкова

Является ли Тюрин заказчиком убийства Вороненкова, станет ясно лишь после того, как он будет допрошен украинскими силовиками, говорит Пономарев.

Илья Пономарев и жена Вороненкова. tsn.ua

Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что Россия может выдать украинским властям заказчика убийства бывшего российского депутата Госдумы Дениса Вороненкова

По мнению Пономарева, у российской стороны есть основания для экстрадиции Тюрина, а в том случае, если этого не произойдет, российские правоохранители должны задержать его, пишет "112 Украина".

"Будут направлены эти материалы в Россию относительно того, чтобы была выдача. С точки зрения Тюрина, они могут провести эту выдачу, потому что он гражданин Казахстана, его российское гражданство — второе, это не основное его гражданство. В принципе в этой ситуации выдача возможна. Но даже если они не будут проводить выдачу на основании этих материалов, его сразу же должны задержать и начать проводить расследование по поводу убийства", — заявил он.

Он также отметил, действительно ли Тюрин является заказчиком убийства Вороненкова, станет ясно лишь после того, как он будет допрошен украинскими правоохранителями.

"Истина посредине в данном случае. Возможности доказать это нет. И пока господин Тюрин не окажется в руках украинских правоохранителей или не даст соответствующие показания, это сделать невозможно", — подчеркнул Пономарев.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о завершении расследования убийства Дениса Вороненкова. Следствием установлена причастность к совершению преступления 5 человек: один из них умер, двое задержаны, еще двое разыскиваются. Заказчиком преступления Луценко назвал бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. Ему уже сообщено о подозрении в рамках ряда статей Уголовного кодекса. Луценко добавил, что ГПУ будет просить об экстрадиции Тюрина, а также не исключает объявления его в международный розыск и заочного осуждения.

В рамках производства были допрошены более 350 свидетелей, обработаны сотни записей камер видеонаблюдения, их объем составил почти 3 терабайта. Также проведено 60 обысков, осуществлено более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено почти 30 судебных экспертиз.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.