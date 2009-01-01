"Эффект бумеранга". Американский капитан считает, что Крым и Донбасс сработают против РФ

Путин не геополитический гений, отметил Табах.
Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".
В то же время собеседник подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не является геополитическим гением, как некоторые считаю.
"На самом деле он простой КГБэшник. И использует он стандартные КГБэшные методы. Поставьте меня во главе страны — у вас будет казарма. Трамп (американский лидер Дональд Трамп — Ред.) во главе страны — у вас будет бизнес-империя", — утверждает эксперт.
По его словам, "когда исламисты 11 сентября напали на Америку, они говорили, что не хотят видеть "неверных" на своей земле", а потом "США ввели войска в Афганистан и Ирак". "Их агрессия возымела обратный эффект. И Крым еще сработает против России. И Донбасс. Это эффект бумеранга", — добавил Табах.
Ранее в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor сообщили, что гибридная война, которую РФ ведет против ряда стран, в частности, и Украины, стала для нее "обоюдоострым мечем".