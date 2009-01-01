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"Эффект бумеранга". Американский капитан считает, что Крым и Донбасс сработают против РФ

Сегодня, 12:05

Путин не геополитический гений, отметил Табах.

Россия,флаг
Флаг России, иллюстрация УНИАН
Капитан 1-го ранга военно-морских сил США, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что захваченный Крым и Донбасс еще сработают против России, будет эффект бумеранга.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не является геополитическим гением, как некоторые считаю.

"На самом деле он простой КГБэшник. И использует он стандартные КГБэшные методы. Поставьте меня во главе страны — у вас будет казарма. Трамп (американский лидер Дональд ТрампРед.) во главе страны — у вас будет бизнес-империя", — утверждает эксперт.

По его словам, "когда исламисты 11 сентября напали на Америку, они говорили, что не хотят видеть "неверных" на своей земле", а потом "США ввели войска в Афганистан и Ирак". "Их агрессия возымела обратный эффект. И Крым еще сработает против России. И Донбасс. Это эффект бумеранга", — добавил Табах.

Ранее в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor сообщили, что гибридная война, которую РФ ведет против ряда стран, в частности, и Украины, стала для нее "обоюдоострым мечем".

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Россия, Украина, Донбасс, Путин, Крым, Табах, США, Трамп
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