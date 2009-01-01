Экс-"беркутовцы" получали по 3-5 тысяч гривен за разгон Евромайдана — ГПУ

Выплаты были регулярными с декабря 2013-го до февраля 2014-го.

Экс-"беркутовцам", которые разгоняли участников Майдана зимой 2013-2014 годов, платили от 3 до 5 тысяч гривен.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет "Громадське".

По его словам, такие выплаты были регулярными с декабря 2013-го до февраля 2014-го. А всего было выплачено 50 млн гривень нелегальных средств. Горбатюк подчеркнул, что командиры подразделений получали в кабинете генерала Владимира Гриняка "незаконные средства в размере 600-800 тысяч гривень для передачи подчиненным подразделениям: по 5 тысяч офицерам по 3 предназначалось рядовым. Это имеется в виду одна выплата. Такие выплаты осуществлялись регулярно и мы имеем данных о выплате 50 млн гривень, по предварительным данным".

По его словам средства были нацелены на то, что силовики "будут совершать такие действия против протестующих, незаконные в том числе, после которых руководство государства сможет рассчитывать, что Майдан будет прекращен", — сказал Горбатюк.

Напомним, Аваков назвал инициатора разгона Майдана.