Экс-депутат Госдумы назвал единственного настоящего союзника Украины

В Штатах украинская диаспора имеет возможность влиять на внутриполитические процессы, отметил Илья Пономарев.

Флаги США и Украины, иллюстрация ukroboronprom.com.ua

Бывший депутат российской Госдумысчитает, что единственным настоящим союзником Украины в борьбе сявляются США.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

В то же время собеседник выразил мнение, что европейцы точно предадут нашу страну.

"На мой взгляд, в Украине существует иллюзия, что Европа является вашим союзником", — отметил аналитик.

По его словам, она "не является вашим союзником в данном вопросе, так как Европа заинтересована в любом случае как можно скорее урегулировать отношения с Россией и это является более важным для нее интересом, чем любые другие, экономические причины".

"Единственным настоящим союзником Украины являются Соединенные Штаты. Потому, что в США интересы в этом смысле носят геополитический характер, а не мгновенный экономический", — подчеркнул экс-депутат.

"И в Соединенных Штатах действует очень сильная украинская диаспора, которая имеет возможность влиять на внутриполитические процессы, поэтому Америка будет стоять на позиции, что это одна война и одна оккупация, одна агрессия. А Европа точно вас предаст", — добавил Пономарев.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак говорил, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято — россияне уйдут оттуда.

Видео: 5 канал