Сегодня, 11:41 RSS

Экс-депутат Госдумы назвал единственного настоящего союзника Украины

Сегодня, 10:26

В Штатах украинская диаспора имеет возможность влиять на внутриполитические процессы, отметил Илья Пономарев.

Украина, США, флаги
Флаги США и Украины, иллюстрация ukroboronprom.com.ua
Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что единственным настоящим союзником Украины в борьбе с агрессией РФ являются США.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала".

В то же время собеседник выразил мнение, что европейцы точно предадут нашу страну.

"На мой взгляд, в Украине существует иллюзия, что Европа является вашим союзником", — отметил аналитик. 

По его словам, она "не является вашим союзником в данном вопросе, так как Европа заинтересована в любом случае как можно скорее урегулировать отношения с Россией и это является более важным для нее интересом, чем любые другие, экономические причины".

"Единственным настоящим союзником Украины являются Соединенные Штаты. Потому, что в США интересы в этом смысле носят геополитический характер, а не мгновенный экономический", — подчеркнул экс-депутат.

"И в Соединенных Штатах действует очень сильная украинская диаспора, которая имеет возможность влиять на внутриполитические процессы, поэтому Америка будет стоять на позиции, что это одна война и одна оккупация, одна агрессия. А Европа точно вас предаст", — добавил Пономарев.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак говорил, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято — россияне уйдут оттуда.

Видео: 5 канал

Теги:  
Россия, агрессия, США, Европа, Илья Пономарев, союзник, Украина, война
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...