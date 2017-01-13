Экс-депутат Госдумы о запрете трансляции "Дождя": Украина борется с ядом пропаганды

Боровой подчеркнул, что ради украинцев власти страны должны идти на такие шаги, как закрытие российского телеканала.

Украина борется с ядом пропаганды РФ, заявил Боровой publicist.in.ua

Запретив вещание телеканала "Дождь", Украина поступила правильно, потому что пропаганда, которая ведется российскими СМИ , отравляет людей.

Об этом заявил экс-депутат Госдумы, оппозиционный российский политик Константин Боровой в колонке для "Апострофа".

"Мы видим, как влияет пропаганда на людей в России — это абсолютные отравление сознания "ядом". Россияне оправдывают "людоедство": уничтожение госпиталей, детей в Сирии, сбитый Боинг… Они понимают, что это было преступление, понимают, что приказ отдавал российский президент и все равно поддерживают такие действия Москвы — это результат воздействия "яда", — считает он.

Боровой подчеркнул, что ради украинцев власти страны должны идти на такие шаги, как закрытие российского телеканала.

"Правительство Украины обязано делать такие вещи как запрет "Дождя" для украинских граждан, а Европа, в свою очередь, тоже должна следовать такому примеру, ведь там сейчас наблюдается бездействие. Мой совет Европе: исследовать механизмы работы пропаганды. Ведь она в таком виде, как сейчас — явление новое для мира. Нужно изучать, как она воздействует на массовое сознание, какие механизмы, в частности и НЛП, применяются. Ведь у нацистов этого не было, именно Россия впервые применила пропаганду с использованием современных технологий. А кроме того, нужно быстро реагировать на это распространение "яда". Ведь главной целью российской пропаганды является раскол Европы, создание нацистских партий. Не нужно делать вид, что все это не происходит, иначе эффект будет очень опасным для человечества в целом", — предостерегает политик.

"Украина же демонстрирует, что видит "эпидемию" этого вируса и реагирует. Украинские "врачи" первыми начали бороться с ним", — подытожил он.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.