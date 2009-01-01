Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Украина должна готовить трибунал по военным преступлениям РФ

Киев боится раздражать Кремль, опасаясь, что это может вызвать какую-то военную активность, считает Боровой.

Украина должна готовить трибунал по преступлениям РФ mir24.net

Руководство Украины прилагает недостаточно усилий — юридических и дипломатических, — для возвращения Крыма и востока Украины.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой в комментарии "Обозревателю".

В этом контексте Боровой рассказал о том, что "российские дипломаты используют любую возможность, чтобы обвинить Киев, Кремль подключает мощнейшую пропаганду, делает заявления на всех международных форумах, организациях. Ведя агрессивную захватническую войну, Кремль находит поводы для того чтобы обвинять Киев в каких-то преступлениях и неправомочных действиях. Но Киев во многих случаях просто молчит, не реагирует. Это странно".

Как убежден политик, "необходимо проводить какие-то форумы, в том числе форум по подготовке международного трибунала по преступлениям против человечности, по военным преступлениям. Это и Боинг, и этнические чистки на территории востока Украины, и преступления террористических групп, которые уничтожают людей, и расположение ракетных установок в жилых кварталах. Это военные преступления, их необходимо расследовать, освещать, рассказывать об этом. Само собой это не произойдет".

"Насколько я понимаю, Киев боится раздражать Кремль, опасаясь, что это может вызвать какую-то военную активность. Но сегодня Украина — страдающая сторона. Она должна проявлять большую активность", — призвал политик.

Напомним, ранее Гарри Каспаров объяснил, почему агрессия РФ по отношению к Украине — объективный факт.