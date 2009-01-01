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Экс-депутат Госдумы объяснил, зачем Кремлю беглый Янукович

Сегодня, 12:52

Бывший украинский лидер является потенциальным козырем властей РФ, утверждает Пономарев.

Янукович
Виктор Янукович Reuters
Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что беглый экс-президент Виктор Янукович нужен Кремлю "на всякий случай".

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник подчеркнул, что политик в России "в заложниках, точнее у уроженца Донецка Иосифа Кобзона (СМИ писали, что беглец сосед певцаРед.)".

"Зачем расставаться с потенциальным козырем, если его можно будет на что-то обменять. Тем более, поскольку агрессия была незаконной, единственный способ ее легитимировать, это говорить о том, что все, что делает РФ в Украине, это делается то, о чем попросил президент Украины (ввести российские войскаРед.)", — отметил эксперт.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман говорил, что сбежавший из Украины и скрывающийся в России Виктор Янукович нужен нынешним властям РФ в расчете на то, что он еще может понадобиться Кремлю.

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Украина, Россия, агрессия, Кремль, Пономарев, Илья Пономарев, Кобзон, Янукович
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