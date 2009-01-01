Бывший украинский лидер является потенциальным козырем властей РФ, утверждает Пономарев.

Виктор Янукович Reuters

Бывший депутат российской Госдумысчитает, что беглый экс-президентнужен Кремлю "на всякий случай".

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник подчеркнул, что политик в России "в заложниках, точнее у уроженца Донецка Иосифа Кобзона (СМИ писали, что беглец сосед певца — Ред.)".

"Зачем расставаться с потенциальным козырем, если его можно будет на что-то обменять. Тем более, поскольку агрессия была незаконной, единственный способ ее легитимировать, это говорить о том, что все, что делает РФ в Украине, это делается то, о чем попросил президент Украины (ввести российские войска — Ред.)", — отметил эксперт.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман говорил, что сбежавший из Украины и скрывающийся в России Виктор Янукович нужен нынешним властям РФ в расчете на то, что он еще может понадобиться Кремлю.