Экс-депутат Госдумы посоветовал Киеву перекупить главарей боевиков. Кремль хочет уйти с Донбасса

Пономарев заявил, что Украине нужно перекупить лидеров боевиков на свою сторону.

Владимир Путин

Украине нужно предлагать свой план мирного урегулирования на оккупированном Донбассе с позиций большой и уверенной в себе страны. Россия заинтересована в том, чтобы уйти с этих территорий.

Такое мнение выразил российский политик, бизнесмен, экс-депутат Госдумы РФ, в 2014 году голосовавший против аннексии Крыма, Илья Пономарев в интервью Апострофу.

"Это финансовое бремя, это военное бремя. Но Кремлю надо сторговаться по санкциям", — заявил он.

По его мнению, Украине надо делать что-то на замену Минских соглашений.

"Я бы на месте Украины предложил бы конструкцию, противоположною тому, что написано в Минских соглашениях: не особый автономный статус территорий — а прямое управление ими из Киева, не скорейшие выборы — а длительный мораторий на проведение выборов всех уровней. Единственное, я считаю, что там придется сделать то, что сейчас вызывает у вас в обществе сильное сопротивление — надо лидеров боевиков перекупить на свою сторону. Им надо дать выход из этой ситуации, а не загонять их в угол, иначе эта кровь будет литься долго. Им должно быть выгодно перейти с российской стороны на украинскую", — считает бизнесмен.

Экс-депутат также объяснил, почему России не выгодно перекупать главарей боевиков.

"России невыгодно их перекупать, она хочет отказаться от этих территорий, России они не нужны. Она хочет эти территории расторговать на санкции. Для России стратегический интерес — это Крым. И это другая история, я бы его на данный момент вывел за скобки, позаботившись, чтобы эту проблему не слили европейцы и американцы. Пока бы занялся урегулированием войны на Донбассе и восстановлением экономики, и потом уже вернулся к Крыму с сильной позицией. Но чтобы урегулировать войну на Донбассе, нужно не сдаться, а победить", — подчеркнул Пономарев.

Напомним, ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что Россия для Украины является внешней угрозой №1.