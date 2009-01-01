Экс-депутат Госдумы раскрыл, чего Россия очень опасается по Украине

Украине необходимо предоставить полноценное вооружение, отметил Боровой.

Если Украина имеет решимость разрешить проблему военным путем, то она должна получить и наступательное оружие, сказал оппозиционер antikor.com.ua

РФ очень опасается, рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой "Обозревателю"

По его словам, США, в свою очередь, сильно боятся поставлять нашей стране летальное оружие, поскольку это спровоцирует обострение конфликта.

"Российская Федерация очень опасается военного усиления Украины. Понятно, что в этом случае необходимо будет в срочном порядке сворачивать все агрессивные проекты, направленные против Украины, крымский проект и восточно-украинский проект. Это ясно", — отметил собеседник.

Политик считает, что "если у Украины есть решимость решить эту проблему военным путем, то она должна получить не только Javelin, не только противотанковое оборонное оружие, но также и наступательное оружие". "Это соответствовало бы обязательствам Соединенных Штатов по Будапештскому меморандуму", — добавил оппозиционер.

"Я считаю, что Украине необходимо предоставить полноценное вооружение, с помощью которого она была бы способна отстаивать свою независимость, по существу, нерушимость границ. Это оружие всегда комплексное — и оборонительное, и наступательное. Делать различие между оборонительным и наступательным оружием в случае с конфликтом, когда на территорию Украины зашли оккупанты, было бы просто несправедливо", — заявил он.

Ранее западные СМИ писали, что в Совете национальной безопасности США рекомендуют президенту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной.