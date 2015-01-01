Кремль хочет поделить с США сферы влияния — экс-депутат Госдумы

Республиканцы говорили, что обменивать поддержку Украины на что-то другое они не согласятся, отметил Боровой.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумызаявил, что Кремль хочет поделить с США сферы влияния.

Об этом он рассказал в интервью online.ua, отвечая на вопрос, возможен ли "размен" Украины между Штатами и РФ при президентстве в первой стране республиканца Дональда Трампа.

По его словам, Российская Федерация попытается договориться по такому вопросу.

"Передпереговорная позиция со стороны России сформулирована: Кремль хочет поделить сферы влияния. Есть надежда использовать возможный изоляционизм политики Трампа", — отметил аналитик.

Также оппозиционер подчеркнул, что "в США кроме президента существует еще Конгресс, а там и демократы, и республиканцы заявили, что обменивать поддержку Украины на что-то другое они не согласятся".

Ранее украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что глава России Владимир Путин может воспринимать Дональда Трампа, как человека, который обязан ему победой на президентских выборах в Штатах.