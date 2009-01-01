Экс-депутат Госдумы рассказал, как США отказываются от сотрудничества с Кремлем

Молчание — это хорошо. Это лучше, чем включать перезагрузку, как это было при Обаме сразу после войны с Грузией и захвата ее территории, пишет Боровой.

США отказываются от сотрудничества с Кремлем Голос Америки

Соединенные Штаты Америки отказываются от сотрудничества с Кремлем

Об этом российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой пишет в блоге на "Обозревателе".

"Кремль понятно в чем заинтересован: в пропагандистском эффекте возможных встреч, переговоров, ну и потом — в диалоге по поводу санкций. При этом ситуация на Востоке усугубляется, в Сирии все усложняется, никаких действий по поводу Крыма не предпринимается. Максимум, на что сейчас идет Кремль — это всевозможные провокации. Вот даже "Евровидение" используют для пропагандистских эффектов", — пишет он.

"Нужны решения. Переговоры, наверное, не нужны. Переговариваться с террористами — это неправильно. Но решения нужны. Нужно начинать защищать Украину, а для этого для начала надо выполнить закон по поставкам оружия, который уже принят Конгрессом", — подчеркнул Боровой.

"Даже европейцы начали предпринимать какие-то действия автономно и независимо от американцев. Вот премьер Великобритании назначил специального министра по противодействию пропаганде, кибернетической и гибридной войне.

Ну, американцы пока не предпринимают никаких действий, что, в общем-то, опасно. Ведь агрессивность растет, придумываются новые инструменты, новые провокации, а противодействий этому всему нет.

Молчание — это хорошо. Это лучше, чем включать перезагрузку, как это было при Обаме сразу после войны с Грузией и захвата ее территории.

Это лучше, но недостаточно" — добавил он.

Напомним, ранее российский политолог заявил, что Кремль резко меняет тактику в отношении Украины.