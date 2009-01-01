Экс-депутат Госдумы рассказал, когда в России "начнет сыпаться" режим Путина

Оккупацию в Крыму Россия вряд ли быстро прекратит, считает российский депутат, а вот мир на Донбассе видит уже скоро, считает Пономарев.

Владимир Путин Reuters

Россиянам нынешний уклад жизни в РФ надоест, хотя со стороны власти очень сильно блокируются все неугодные движения.

Об этом российский экс-депутат Илья Пономарев, которого лишили мандата и объявили в розыск в России, заявил в интервью ТСН.

"Считаю, что наши народы все равно за психологией близки друг к другу, сколько бы нас сейчас не разъединяла война. Все у нас, вероятно, так же произойдет. Протесты на Болотной похожим образом начинали развиваться, только была разница — у вас всегда политическое пространство был расколото, никогда не было такого, чтобы все СМИ работали в одну сторону — обязательно кто-то расскажет, покажет, сагитирует, люди узнают, придут и поддержат, а в России этого всего нет. Но рано или поздно элита устанет, тоже будут перебежчики. Когда это произойдет, путинский режим начнет сыпаться", — уверен деятель.

Оккупацию в Крыму Россия вряд ли быстро прекратит, считает российский депутат, а вот мир на Донбассе видит уже скоро.

"Крым, я считаю, — проблема достаточно надолго. А конец войны на Донбассе, я считаю, не за горами. Украинское общество и себе должно ответить за вопрос, на каких условиях оно хочет заканчивать эту войну, мне кажется, этого понимания нет. И политикам нужно прекратить спекулировать на этом, пока льется кровь. Выдвинули бы реальный рабочий план урегулирования вместо Минского плана, которые, очевидно, никогда не будет воплощен, и начали бы его реализовывать", — рассказал Пономарев.

Напомним, ранее российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, почему российские соцопросы "рисуют" высокие рейтинги Путина.