Экс-депутат Госдумы рассказал о чеченских "миротворцах" в Крыму: крышуют бизнес

Москва полностью контролирует Беларусь, сказал Боровой.

Рисунок в Крыму, иллюстрация Reuters

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумызаявил, что сейчас вогромное количество чеченских "миротворцев", они активно участвуют в разделе собственности и крышевании бизнеса.

Об этом он рассказал "Гордону", комментируя заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о готовности страны направить на Донбасс миротворческий контингент.

По его словам, белорусское государство "полностью контролируется Москвой".

"Думаю, предложение Минска ввести на Донбасс белорусских миротворцев было сделано по указанию Кремля. Как минимум, Москва попросила Минск выступить с такой инициативой. То есть это предложение России, сделанное от имени Беларуси", — отметил политик.

Собеседник считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в заморозке конфликта на востоке Украины. "Идея Путина — заморозить конфликт на Донбассе. По сути, он хочет разделить государство. Посмотрите на Приднестровье. Там вроде как находятся миротворцы. Но на самом деле россияне просто разделили Молдову на две части", — добавил оппозиционер.

"Аналогичная ситуация в Абхазии — там миротворческие войска к миротворческой деятельности не имеют никакого отношения. В случае с Украиной расположение миротворцев на линии разграничения сторон фактически также приведет к разделению страны. Именно поэтому Киев и Вашингтон настаивают на введении миротворческой миссии на всю оккупированную территорию", — сказал бывший депутат.

Ранее Константин Боровой говорил, что сейчас Кремль решает глобальную задачу — сохранение власти, его главной проблемой являются будущие президентские выборы в РФ.