Экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия закрыла "лживый" проект "Новороссия"

Боровой видит признаки попыток РФ уйти из Украины.

РФ закрыла «лживый» проект «Новороссия» nv.ua

В России похоронили проект "Новороссия" и признаки его возрождения отсутствуют.

Об этом заявил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой в комментарии "Обозревателю".

Он считает, что практика показала бесперспективность и лживость этого проекта, поэтому и возрождения его ожидать не стоит.

"Эффект от этой "русской весны" был связан со многими страданиями для граждан Украины и в общем для граждан России тоже — для тех, кто были включены и захвачены этим вихрем. Многих из них уже нет в живых. Поэтому много оптимизма результаты этой "русской весны" не вызывают", — считает он.

По его мнению, если авторы проекта все-таки решатся на повторение так называемой "русской весны", то в этот раз она не только не будет иметь поддержки граждан, но и может вызвать сопротивление.

При этом Боровой видит признаки попыток РФ уйти из Украины. "С Кремлем, в общем-то, та же ситуация: судя по реакции на призыв Белого дома США освобождать Крым и восток Украины, Кремль все-таки обдумывает варианты, связанные с уходом с территории Украины и прекращением этой маленькой войны", — говорит он.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, где был похоронен проект "Новороссия".