Экс-депутат Госдумы рассказал, с чем связана ликвидация "Гиви"

Члены бандитских группировок убивают друг друга, отметил Боровой.

Михаил Толстых ("Гиви") Скриншот видео с youtube.com

Причина ликвидации командира банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР(прозвище "Гиви") связана с тем, что Кремль везде очень серьезно сокращает финансирование.

Об этом экс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой рассказал в интервью online.ua.

В то же время он подчеркнул, что из-за урезания выделения средств ужесточается конкуренция за ресурсы.

"Думаю, что причина (убийства Толстых — ред.) связана с тем, что Кремль очень серьезно сокращает финансирование везде. Это происходит даже с Беларусью и регионами РФ", — отметил аналитик.

По его словам, "поэтому ужесточается конкуренция за ресурсы и деньги, в этих условиях происходит перераспределение властных полномочий в середине этих бандитских группировок, они убивают друг друга". "Это естественно", — считает собеседник.

Ранее нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко писал, что Михаила Толстых убрала ФСБ России. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.