Экс-депутат Госдумы считает, что обострение в Авдеевке — истеричный шаг Путина

Главе РФ не хватает международной активности, отметил Боровой.

Владимир Путин Reuters

Президент РФпошел на шантаж мирового сообщества через активизацию агрессивных действий в Украине.

Об этом экс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время аналитик подчеркнул, что обострение ситуации в Авдеевке Донецкой области — несколько истеричный шаг лидера страны.

"Путину сегодня не хватает международной активности. Ему нужны переговоры, нужно, чтобы ему звонили, чтобы с ним встречались", — заявил собеседник издания.

По его словам, глава России "потерял влияние в международных делах как лидер крупной державы и теперь искусственно создает условия, чтобы с ним разговаривали". "Есть такой феномен поведения подростков enfant terrible (несносный ребенок — ред.), когда дети пытаются обратить на себя внимание, совершая нелогичные действия, — добавил эксперт.

"И Путин действует так же… подталкивает российского лидера к таким действиям сложная экономическая ситуация в стране — ресурсы тают слишком быстро, а пополнять их практически нечем. Следовательно, ему нужны успехи на внешней арене", — считает Боровой.

"Разговоры о переговорах с США в России начались еще до инаугурации Дональда Трампа (президент Штатов — ред.), а телефонный разговор с ним вообще был превращен в дипломатическую операцию. Видно, что Путин делает ставку на возможность крупномасштабных переговоров с Трампом", — отметил бывший депутат Госдумы.

"Он пошел на шантаж мирового сообщества через активизацию агрессивных действий в Украине. Обострение в Авдеевке — несколько истеричный шаг Путина. Из этой спровоцированной нестабильности Путин пытается извлечь максимум: обратить внимание на себя и стимулировать европейцев и американцев начать переговоры с ним", — сказал тот.

Ранее Константин Боровой выразил мнение, что на востоке Украины действуют "абсолютные террористы", при этом единственный способ "разговора" с ними — вытеснение и уничтожение.