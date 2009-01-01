Экс-депутат рассказал, как в Госдуме под страхом смерти отбирали Крым у Украины

Экс-депутат заявил, что голосование в Госдуме по Крыму несло в себе опасность для жизни и личной свободы.

Депутаты российской Госдумы в 2014 году должны были голосовать за аннексию Крыма под страхом смерти.

Об этом рассказал экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, переехавший в Украину, сообщает Обозреватель.

"То голосование несло в себе опасность для жизни и личной свободы. Причем многим говорили, что кто не проголосует, тот от Госдумы на 50 метров не сможет уйти. Мой коллега Илья Пономарев (экс-депутат Госдумы — ред.) уже тогда находился в конфронтации с властью, пребывал в жесткой оппозиции. Он был достаточно публичным человеком не только в России, но и Украине. С ним нельзя было поступить так, чтобы просто он исчез и все. А скажите, кто бы вспомнил Дениса Вороненкова? Я прекрасно понимал те риски, которые есть для меня и, в первую очередь, не для меня лично, а для моей семьи, для моих детей",— рассказал Вороненков.

Стоит отметить, что Вороненков и его супруга получили гражданство Украины и не собираются возвращаться в Россию в ближайшее время.

Напомним, министр нацобороны Польши Антоний Мацеревич считает, что мировой порядок нельзя восстановить без возобновления территориальной целостности Украины.