Экс-директора НСК "Олимпийский" подозревают в хищении средств Евро-2012 − Луценко

Генпрокуратура продолжает расследование хищений, совершенных во время европейского футбольного первенства в Украине

НСК "Олимпийский" в Киеве Открытые источники

Экс-руководителю госпредприятия НСК "Олимпийский" объявили о подозрении в расхищении денежных средств во время чемпионата Европы по футболу, состоявшегося в 2012 году.

Соответствующее сообщение опубликовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

"В рамках производства Киевской прокуратуры и СБУ о хищении средств в рамказ Евро-2012 были проведены обыски и объявлено о подозрении экс-директору ГП "Олимпийский", генеральному директору фирмы - подрядчика и директору посреднической структуры", - говорится в тексте.

Генпрокурор также сообщил о том, что сумма убытков только при закупке сидений для стадиона "Олимпийского" в 2011 году составляет 27 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАБУ задержала инвестора компании, подозреваемой в хищении денег Минобороны.