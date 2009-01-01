Экс-генсек НАТО назвал причину, по которой Запад должен дать оружие Украине

Расмуссен уверен, что предоставление оружия Украине не приведет к эскалации конфликта на Донбассе, а поможет дать отпор атакам РФ.

Андерс Фог Расмуссен. фото: eurasian-defence.ru - Предоставление Украине летального оружия, — это политический долг стран НАТО, потому что в 1990-х Киев отказался от ядерных арсеналов в обмен на гарантии безопасности и целостности своей территории.

Об этом в Брюсселе заявил бывший генеральный секретарь НАТО, советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен, пишет Радио Свобода.

"Предоставление Украине оборонительных систем для усиления их способности обороняться — это наш политический и моральный долг, ведь в начале 90-х украинцы в обмен на гарантии безопасности и целостности своей территории отказались от ядерных арсеналов. Поэтому США, Великобритания и другие страны ЕС и НАТО имеют долг перед Украиной. А лучшим путем было бы предоставление им оборонительных систем", — убежден он.

Расмуссен заявил, что в США уже поняли, что путь к лучшим отношениям с Россией проходит через Киев.

"Их улучшение невозможно пока россияне не изменят своего поведения. Украинские военные не просили ни танков, ни тяжелой артиллерии, ни традиционных тяжелых вооружений. Они спрашивают о высокотехнологичных информационных и коммуникационных технологиях", — подчеркнул советник Порошенко.

Он уверен, что такой шаг не приведет к эскалации конфликта на Донбассе, а наоборот поможет оказать отпор потенциальным атакам России.

"Единственный способ помешать расчетам Кремля — ​​показать наше единство, мощь и решимость", — подытожил экс-глава НАТО.

Напомним, американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что в Белом доме находится на рассмотрении находится предложение об увеличении военной помощи Украине, в частности предоставление оборонительного летального оружия, чтобы она могла лучше защищать себя от любых возможных дальнейших военных акций России.