Экс-глава ЦРУ назвал цель Путина

Помощь Украине является самой многообещающей стратегией США, считает Маклохлин.

Владимир Путин Reuters

Теперь цель президента РФочевидна — безоговорочное доминирование внутри страны, существенное влияние на соседей, ослабление западных институтов, в частности, Евросоюза и НАТО, влияние в ключевых регионах мира.

Об этом говорится в публикации бывшего заместителя и и.о. директора американского ЦРУ Джона Маклохлина для The New York Times, пишет Голос Америки.

По его мнению, преодоление нашей страной укоренившей коррупции и развитие цветущей демократии создаст "поддержку для подобного управления в России".

"Мы не стремимся к падению России вроде падения Советского Союза... Помощь Украине является нашей самой многообещающей стратегией и именно ее боится Путин. Вот почему он ворвался в Украину", — считает автор.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский говорил, что на Донбассе возможно очередное обострение ситуации, Владимир Путин будет лезть, пока не получит по зубам.