Экс-глава Госдепа США объяснил, как Украине противостоять Путину

Коррупционеров следует лишить неприкосновенности, заявил Керри.

Джон Керри Reuters

Для обеспечения условий экономического роста Украине критично важно избавиться от коррупции

Об этом бывший глава Госдепа США Джон Керри заявил в интервью "Новому времени".

По его словам, успешная борьба с коррупцией поспособствует экономическому росту.

"Коррупционеров следует лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину, будет очень сложно обеспечить условия для экономического роста. А для украинской экономики сейчас самое время расти — стране нужно набраться сил для противостояния всему тому, что Россия и ее президент Владимир Путин собираются сделать в будущем. Здесь происходит пересечение экономических мотивов с интересами национальной безопасности", — сказал Керри.

Экс-госсекретарь США отметил, что Украине необходима независимая судебная власть, которая могла бы привлечь к ответственности любого за нарушение закона, за какие-либо коррупционные действия. Также, добавил он, стране нужны независимые прокуроры, способные расследовать преступления.

Напомним, ранее в Transparency International Януковича назвали признанным топ-коррупционером.